Blues maron festival : Alabama Mike et Saodaj' au Kerveguen

Le Kerveguen présente : Blues Maron Festival Blues Maron Festival Alabama Mike + Saodaj' Tao Ravao/ Vincent Bucher et Mr Joce Tarif plein : 20€ Tarif réduit : 12€ ALABAMA MIKE

Chanteur de blues au style chic de Chicago Alabama Mike bouleverse le statuquo du genre avec sa nouvelle approche vibrante de la musique, la rendant rafraîchissante et pertinente pour la vie au 21e siècle. Alabama Mike est une force sur le micro. Ce ténor de première classe a un son qui vous rappellera un jeune BB King ou encore Buddy Guy, Elmore James et Little Johnny Taylor. À découvrir au Blues Maron Festival.



SAODAJ

Si la Réunion est un carrefour où les cultures du monde se rencontrent, Saodaj pourrait être un de ses symboles. Une musique qui questionne, à travers la langue créole et française, les beautés et les dérives de notre monde.

Après plus 300 concerts à La Réunion et à l’international, Marie Lanfroy, Jonathan Itéma et leur groupe se consacrent à la réalisation de leur premier album : « Laz ». Émancipation, justice, résilience : avec passion et humilité, les textes s’indignent, les textes rêvent.

Le début de soirée sera assuré par Mister Joce Band, une bande de bons dalons de la musique, alliant reprises et compositions, sur des airs de Blues Rock, de Reggae.







