Bloqués à Paris, des passagers Corsair pourront obtenir 400 euros

Le 2 juillet dernier, le vol Corsair SS910 n’avait pu décoller de Paris en direction de La Réunion. A bord de l’appareil, un passager pas comme les autres : Jean-Hugues Ratenon. Le député de la 5ème circonscription avait dû annuler tous ses rendez-vous fixés le lendemain dans l'île mais avait quand même eu la chance de pouvoir rentrer à son bureau de l’Assemblée nationale ce jour-là. Mais tous les passagers n’ont pas eu ce privilège.



"J’ai vu et j’ai rencontré des dizaines de familles, avec enfants, désemparées. Elles ne savaient pas où loger et ont dû se contenter de ce que leur proposait la compagnie aérienne : des lits picots dans l’enceinte même de la salle d’embarquement et de l’aérogare", relate aujourd’hui le député qui annonce cependant une bonne nouvelle pour les passagers concernés par ce vol.



Après sa réclamation portée au service client de la compagnie, Jean-Hugues Ratenon vient d'apprendre de celle-ci qu’une indemnisation de 400 euros sera accordée à tout passager pouvant justifier de leur enregistrement sur ce vol du 2 juillet.



La compagnie confirme que le vol avait été "recalé, puis une fois à bord, le commandant a procédé aux vérifications d’usage. Malheureusement, un problème de communication entre le cockpit et la cabine avait été détecté. Il s’est avéré que l’avion ne pouvait pas partir pour des questions de sécurité et vous avez été débarqué. Tout a été mis en ouvre pour faciliter la prise en charge des clients selon les moyens à notre disposition (hôtels, installation de lits picot en salle d’embarquement et en aérogare, taxis pour un retour à domicile, etc)", précise la direction de Corsair à l’attention du député, tout en présentant ses excuses aux passagers.



Jean-Hugues Ratenon invite donc les passagers concernés à prendre "très rapidement" contact auprès de la compagnie afin de pouvoir prétendre à ces 400 euros. Le député va même au-delà en proposant, "au besoin, aux passagers de s’adresser à mon cabinet parlementaire (0262 78 78 69) pour les aider dans cette démarche."