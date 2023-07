A la Une . Bloquer les réseaux sociaux durant les violences urbaines, la proposition de Macron qui dérange

Alors qu'il recevait des maires de communes touchées par les violences urbaines mardi dernier, le président de la République a évoqué la possibilité de bloquer les réseaux sociaux durant les épisodes de violences. Une idée loin de faire l'unanimité. Par GD - Publié le Jeudi 6 Juillet 2023 à 09:52

"Nous avons besoin d'avoir une réflexion sur les réseaux sociaux, sur les interdictions qu'on doit mettre. Et quand les choses s'emballent, il faut peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper" a lancé mardi dernier Emmanuel Macron aux 200 maires venus le rencontrer à l'Élysée.



Le chef de l'État va poursuivre son propos en ajoutant que "quand ça devient un instrument de rassemblement ou pour essayer de tuer, c'est un vrai sujet."



Une idée que soutenait quelques heures plus tard Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la transition numérique, devant les sénateurs : "Je vous propose que cette réflexion, nous l'engagions ensemble pour que nous puissions, d'ici au mois de septembre, trouver la rédaction qui nous conviendra."

L'opposition s'insurge, la majorité rétropédale



Bien évidemment, cette proposition a justement été critiquée sur les réseaux sociaux où une grande partie estime que cette mesure serait caractéristique d'un régime autoritaire.



"Vladimir Kim Jong Macron n'exclut pas de 'couper' les réseaux sociaux : bienvenue en Iran" a ironisé le député européen d'extrême-droite Gilbert Collard. Une comparaison au dictateur nord-coréen également utilisée par Mathilde Panot qui a tweeté "Ok Kim Jung-Un." Pour Olivier Faure, premier secrétaire du PS, "le pays des droits de l’Homme et des citoyens ne peut pas s’aligner sur les grandes démocraties chinoise, russe et iranienne."



De nombreux pays jugés autoritaires utilisent des mesures de restrictions des réseaux sociaux, notamment en cas d'évènements en leur défaveur. Facebook et Twitter sont interdits en Chine, où l'application nationale TikTok est limitée à une heure par jour. De leur côté, la Russie, la Turquie et le Qatar limitent les communications via les applications Skype ou WhatsApp.



Dès le lendemain, les propos du président de la République ont été tempérés par les membres du gouvernement. "Ça peut être des suspensions de fonctionnalités. Vous avez par exemple des fonctions de géolocalisation, sur certaines plateformes, qui permettent à des jeunes de se retrouver à tel endroit, en montrant des scènes, comment mettre le feu", a indiqué Olivier Véran, à la sortie du Conseil des ministres. Le secrétariat d'État au numérique a également indiqué sur France Inter que le sujet n'était "pas sur la table".