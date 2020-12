Faits-divers Bloquée dans les embouteillages, une femme sur le point d'accoucher sur la quatre-voies de Saint-Paul

Les automobilistes ont remarqué une effervescence sur la 4 voies de Saint-Paul. Une femme était en train d'accoucher dans une voiture à l'arrêt sur la RN1. Les secours l'ont prise en charge - et contrairement à ce que nous avions indiqué ce matin - ont pu la transporter jusqu'à la Clinique du Port pour que le bébé naisse dans les meilleures conditions. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 15 Décembre 2020 à 13:04 | Lu 6411 fois

Bloquée dans les embouteillages, une femme enceinte a bien failli accoucher sur la quatre-voies de Saint-Paul ce mardi matin. Les secours ont dû intervenir pour lui venir en aide, et la voie réservée a été neutralisée, au niveau du viaduc du Bernica.



Constatant qu'elle avait des contractions et que l'accouchement était imminent, après un rapide examen, les pompiers l'ont rapidement transférée in extremis vers une clinique où une équipe médicale a pu la prendre en charge.



La circulation n'a pas été impactée par cet événement, a indiqué la Direction régionale des routes, qui souligne que les importants embouteillages enregistrés ce matin correspondent aux ralentissements généralement constatés à cette période de l'année.





