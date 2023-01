Bloqué à 5 mètres sous terre depuis deux jours à Saint-Vallier, un homme sauvé de justesse

Il a été retrouvé in extrémis. Si les secours étaient arrivés plus tardivement, cet homme aurait pu y laisser la vie. Âgé d’une quarantaine d’années, un homme parti depuis lundi faire de la spéléologie seul à Saint-Vallier-de-Thiey a été retrouvé en fâcheuse posture sous terre deux jours après, rapporte BFM Nice Côté d'Azur. C'est un habitant du secteur qui a donné l'alerte, constatant une voiture stationnée depuis plusieurs jours au début d'un chemin.



Le quadragénaire qui ne parvenait pas à s'extraire d'un passage trop étroit a pu être retrouvé par les gendarmes et les pompiers. Une opération de secours de près de deux heures a été menée par les bénévoles du Spéléo-Secours-Français, précise le média.



Le rescapé a été sorti sain et sauf, conscient mais faible.



Contacté par BFM, celui-ci a reconnu avoir été "imprudent", puisqu'il était parti en expédition seul et sans prévenir personne.