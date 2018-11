Blocages gilets jaunes: La Ministre des Outre-mer appelle au calme à La Réunion

"Il n'y a pas besoin de ces manifestations", a déclaré la Ministre des Outre-mer, Annick Girardin, sur le plateau de Public Sénat.



Entre 1 500 et 2 000 personnes étaient dans la rue entre samedi et dimanche. La nuit dernière, six personnes ont été blessées, dont quatre des forces de l'ordre. De nombreux incendies volontaires ont également été déclenchés.



Elle déclare que des personnes comme Laurent Wauquiez sont également responsables de ces actes.



Annick Girardin lance un appel au calme face à la situation à La Réunion. Au total 27 blocages sont encore en cours et la situation sur l'île se dégrade d'heure en heure.