Blocages: Les éleveurs ont peur pour leur bétail

Nombreux sont les éleveurs qui commencent à avoir un véritable sentiment de peur quant à la survie de leurs animaux.



En effet, à cause des blocages omniprésents et incessants, les éleveurs des quatre coins de l'île sont dans l'incapacité de se déplacer.



Certains commencent à voir les réserves de nourriture pour leurs bêtes baisser, voire se vider totalement pour d'autres.



Ils crient au scandale et appellent le Préfet à réagir.



Ils attendent le camion de l'Urcoopa, qui est bloqué au barrage. Selon un auditeur de Freedom, les éleveurs parlent de se déplacer en convoi pour acheminer les approvisionnements de l'Urcoopa vers les élevages prioritaires.