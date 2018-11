A la Une .. Blocages: Le point sur les écoles fermées ce mardi De nombreuses collectivités ont décidé de fermer les écoles maternelles et élémentaires ce mardi en prévision des perturbations sur le réseau routier liées à la mobilisation des gilets jaunes.

Dans le Nord :



Pour des raisons de sécurité, le Maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, vous informe que les établissements scolaires publics (maternelles et élémentaires) ainsi que les crèches communales resteront fermés demain, mardi 20 novembre. Nous demandons donc aux parents de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer la garde de leurs enfants.



Dans l'Ouest:



La Ville du Port informe que les écoles maternelles et élémentaires, les crèches et jardins d’enfants resteront fermés demain mardi 20 novembre. Les sites sportifs et la bibliothèque de la Rivière des Galets seront également fermés au public.



Le Maire de Saint-Paul informe les parents d’élèves que, compte-tenu de la situation sociale et des nombreuses perturbations à craindre sur le réseau routier, les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées de la Commune de Saint-Paul seront fermées mardi 20 novembre. À cet effet, les parents sont invités à prendre les dispositions nécessaires.



La ville de la Possession informe que les écoles seront fermées demain. Les transports scolaires ne seront pas assurés.



A St-Leu, le maire informe de la fermeture de l'ensemble des écoles maternelles, élémentaires et primaires de la commune pour la journée de demain mardi 20 novembre.



Dans le Sud:

Compte tenu de l’aggravation des difficultés de circulation et pour des raisons de sécurité, le Maire du Tampon a pris la décision de fermer les écoles maternelles et primaires durant la journée du mardi 20 Novembre 2018. Les crèches seront également fermées.



Dans le cadre du mouvement social lancé le 17 novembre dernier et face aux nombreuses incertitudes quant à l'évolution de la situation, Patrick LEBRETON, Maire de Saint-Joseph, en concertation avec l'Inspection de l'Éducation Nationale, décide de fermer l'ensemble des écoles primaires, maternelles, et élémentaires pour la journée du mardi 20 novembre 2018. Par ailleurs, les crèches et micro-crèches municipales seront également fermées.

Le Maire de St-Louis informe les parents d’élèves que la cuisine centrale n’a pu être approvisionnée ce lundi en denrées, toutes les écoles primaires de la ville seront fermées le mardi 20 novembre 2018. L’accueil des élèves se fera normalement le jeudi 22 novembre 2018 dans la mesure où la cuisine centrale serait approvisionnée. Le maire s’excuse auprès des parents d’élèves de la gêne occasionnée.



Le président de la CIVIS et Maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, informe les parents que la totalité des écoles maternelles, primaires et élémentaires publiques sur le territoire des 6 communes de la CIVIS (Saint-Pierre, Saint-Louis, Petite Ile, Les Avirons, Etang-Salé et Cilaos) seront fermées demain, mardi 20 novembre. Fermeture également pour l’ensemble des crèches publiques de ces 6 communes.



La municipalité des Avirons informe les parents que demain, le mardi 20 novembre 2018, les crèches, les écoles élémentaires et maternelles seront fermées. La municipalité des Avirons remercie les parents de leur compréhension au vu des événements.



Dans l'Est:

Le Maire de la Commune de Sainte-Suzanne informe les parents qu’en raison des perturbations sur le réseau routier et des difficultés de circulation prévisibles liés aux mouvements sociaux, l’ensemble des établissements du premier degré (écoles primaires et maternelles) de Sainte-Suzanne resteront fermés toute la journée du mardi 20 novembre 2018.



En raison des perturbations occasionnées par les manifestations, et par mesure de prévention, le Maire de Saint-André, Jean Paul VIRAPOULLE, en accord avec le Rectorat a décidé la fermeture totale des écoles maternelles, primaires, crèches et jardins d’enfants ainsi que les collèges et Lycées publique et privées de la ville pour le Mardi 20 novembre 2018.

Saint-Benoît informe les parents que les écoles maternelles et élémentaires (publiques et privées) ainsi que les crèches resteront fermées demain mardi 20 novembre, par mesure de sécurité. Les parents sont donc invités à prendre toutes leurs dispositions.



Le maire de Bras-Panon informe que les écoles maternelles, primaires, élémentaires et la crèche seront fermées demain mardi 20 novembre.



Le Maire de Sainte-Rose informe, qu'en raison des perturbations sur le réseau routier et au regard du nombre d'enseignants ne pouvant de déplacer et afin de garantir la sécurité des élèves, la fermeture des écoles maternelles et élémentaires le mardi 19 novembre 2018.

