Blocages: La préfecture conseille aux usagers de la route d’éviter "tout déplacement qui ne serait pas nécessaire"

Depuis ce matin, samedi 17 novembre, dans le cadre du mouvement des "gilets jaunes" des points de blocage de la circulation ont été mis en place sur plusieurs axes routiers de La Réunion.



Dans ce contexte, il est conseillé aux usagers de la route d’éviter tout déplacement qui ne serait pas nécessaire. Les conducteurs sont invités à adapter leurs déplacements et, à l’approche des ralentissements, à faire preuve de civisme et de calme :



• en adaptant sa vitesse,

• en respectant les distances de sécurité,

• lors de ralentissement, en signalant sa présence par l’utilisation des feux de détresse.



Par ailleurs, la liberté de circulation des véhicules de secours, d’urgence et sanitaires doit notamment être respectée et assurée.

Les participants aux mouvements organisés sont invités à faire preuve d’un esprit de responsabilité et de prudence dans les actions entreprises, pour éviter tout incident.



La sécurité des manifestants mais aussi de tous les usagers de la route ainsi que des personnels chargés de l’entretien des réseaux doit être une priorité absolue.