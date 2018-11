Blocages: L'EPSMR ferme ses unités extra-hospitalières ...

Compte tenu des événements actuels, la direction de l’EPSMR a décidé de fermer toutes ses unités extra-hospitalières aujourd’hui mardi 20 novembre et jusqu’à nouvel ordre. Cela comprend les centres médico-psychologiques, les hôpitaux de jour et les centres d’activités thérapeutiques à temps partiel des régions Nord, Est et Ouest, pour les enfants, les adolescents et les adultes.



De nombreux patients ont été prévenus mais nous comptons également sur votre collaboration pour diffuser cette information le plus largement possible.



Les équipes des unités extra-hospitalières seront amenées, dans la mesure du possible, à venir renforcer progressivement les équipes des unités d’hospitalisation de Grand Pourpier à Saint-Paul et de Bras Fusil à Saint-Benoît.



Bien entendu, les urgences psychiatriques qui relèvent de l’EPSMR sont toujours prises en charge au Cap Ouest (CHGM) et au Cap Nord (CHU).