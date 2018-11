Société Blocages: Air Austral modifie ses horaires de vol En raison de la poursuite du mouvement social et de la fermeture de l'aéroport Roland Garros à compter de 18h ce mardi, Air Austral modifie ses horaires de vol.

La poursuite des manifestations entraîne de nouvelles contraintes d'exploitation qui obligent la compagnie Air Austral à réviser son programme des vols pour la journée du mercredi 21 novembre 2018. La compagnie précise que tous les passagers seront transportés avec, cependant, des modifications d'horaires de vol plus ou moins importantes. Réunion > Maurice : - Les passagers du vol UU118 Réunion (Pierrefonds) - Maurice du mercredi 21 novembre 2018 prévu à 13h35 sont reportés sur le vol Air Mauritius MK257 du même jour. Le départ est prévu de Pierrefonds à 17h50 heure locale - Les passagers du vol UU102 Réunion - Maurice du mercredi 21 novembre 2018 prévu à 07h05 sont reportés sur le vol UU104 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 10h25 heure locale - Les passagers du vol UU104 Réunion - Maurice du mercredi 21 novembre 2018 prévu à 10h25 est maintenu aux mêmes horaires - Les passagers du vol UU108 Réunion - Maurice du mercredi 21 novembre 2018 prévu à 16h50 sont avancés sur le vol UU104 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 10h25 heure locale Maurice > Réunion : - Les passagers du vol UU119 Maurice - Réunion (Pierrefonds) du mercredi 21 novembre 2018 prévu à 12h00 sont reportés sur le vol Air Mauritius MK256 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 16h20 heure locale - Les passagers du vol UU103 Maurice - Réunion du mercredi 21 novembre 2018 prévu à 08H35 sont reportés sur le vol UU105 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 12h55 heure locale - Les passagers du vol UU105 Maurice - Réunion du mercredi 21 novembre 2018 prévu à 12h55 est maintenu aux mêmes horaires. - Les passagers du vol UU109 Maurice - Réunion du mercredi 21 novembre 2018 prévu à 18h20 sont avancés sur le vol UU105 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 12h55 heure locale. La compagnie regrette la gêne occasionnée. La circulation pouvant se révéler difficile et les accès contraints, la compagnie recommande par ailleurs à ses passagers de prendre les précautions nécessaires pour se rendre au plus tôt jusqu'aux aéroports avant l'heure limite d'enregistrement. D'autres modifications sont susceptibles d'intervenir dans la journée et selon entre autre du fonctionnement des aéroports. La compagnie ne manquera pas d'informer individuellement sa clientèle et d'envoyer un nouveau communiqué. Toutes les informations sur les vols opérés sont disponibles en temps réel sur son site internet https://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html ou directement dans la rubrique "Ma Réservation". N.P Lu 157 fois





