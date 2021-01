A la Une ... Blocage du port de Ste-Marie : "On peut traverser la passe sans se mouiller les genoux"

Pour la deuxième semaine consécutive, les pêcheurs professionnels et les plaisanciers manifestent devant le port maritime de Sainte-Marie. Ils se sentent trahis par la CINOR qu’ils accusent de ne pas respecter les promesses faites la semaine dernière. La collectivité s’était engagée à désensabler le port de plaisance et à rallonger la digue. Les manifestants assurent que la CINOR est revenue sur cette promesse. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 15:09 | Lu 260 fois

"Aujourd’hui, on a un spot de surf à Sainte-Marie. Nous, on ne veut pas d’un spot de surf, on veut juste pouvoir sortir en sécurité", déclare Pierre, pêcheur professionnel et porte-parole de la manifestation. Selon lui, la sécurité est la grande oubliée de la CINOR concernant le port de Sainte-Marie.



Les pêcheurs regrettent que la digue n’ait pas été allongée de 90 mètres linéaires comme cela est inscrit sur le panneau affichant l'avis d'enquête publique. La digue a seulement été rallongée de 30m. De plus, la construction en biais au lieu d’être droite, crée un phénomène qui attise la houle à l’entrée du port. "Aujourd’hui, avec la moindre petite houle, on a un phénomène de vagues qui vient, qui s’écrase dessus et qui gonfle", précise le pêcheur.



"On a eu la CINOR ce matin, ils nous disent qu’ils ne se sont jamais engagés à faire ça", assure Pierre.









