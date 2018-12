Blocage du Grand Port Maritime : "Des pénuries inquiétantes" selon la préfecture

Si un retour à la normale de l’activité est amorcée, 2 barrages bloquants perdurent toutefois sur le Port Est.



Pénuries



En raison du blocage du Grand Port Maritime, il existe désormais un risque avéré de rupture d’approvisionnement concernant les biens d’alimentation de première nécessité, voire de nécessité vitale. Près d’un millier de containers dédouanés sont en attente de livraison : des produits frais, du blé pour les boulangeries, des matières premières destinées à la fabrication d’alimentation animale, des médicaments et du matériel médical à destination des centres hospitaliers et établissements accueillants des personnes âgées...



Le préfet appelle à la responsabilité de chacun pour que les livraisons puissent s’effectuer et permettre ainsi à tous les Réunionnais de s’approvisionner et d’accéder aux soins dont ils ont besoin.



Approvisionnement de carburant et gaz



5 000 bouteilles de gaz ont été livrées sur le département, dans la journée et la nuit de samedi.



De plus, 95 stations services ont été approvisionnées en gas-oil et essence sans plomb, ce qui représente 60 % des stations services réunionnaises. Ces stations sont ouvertes à tous les usagers de la route, bien que certaines appliquent un rationnement afin de pouvoir servir le maximum d'automobilistes. A défaut de retour à une situation normale, il est toujours conseillé de limiter ses déplacements aux seuls besoins essentiels. Pour rappel, les stations services réquisitionnées pour les services de secours, d'urgence et de sécurité ne peuvent fournir du carburant qu'aux seuls véhicules listés dans l'arrêté préfectoral consultable sur le site internet : www.reunion.gouv.fr.



Le dialogue se poursuit