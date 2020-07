La grande Une Blocage des transporteurs : Les aides régionales au ralenti

Suite au blocage opéré par les transporteurs depuis mardi devant la Région, la collectivité fait le point sur le fonctionnement de ses services. La Région déplore un blocage "brutal et massif de la part des transporteurs". Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 23 Juillet 2020 à 14:45 | Lu 1084 fois

"La Région Réunion informe les usagers qu’en raison du blocage de l’Hôtel de Région par les transporteurs, les paiements au profit des divers bénéficiaires des aides régionales (étudiants, entreprises, associations culturelles…), ainsi que la validation et délivrance des bons de continuité, connaissent actuellement d’importants ralentissements et retards.



La Collectivité met cependant tout en œuvre afin de permettre à ses agents d’assurer la continuité des services et ce malgré l’impossibilité d’accéder à leur outil de travail. Elle regrette que ce blocage brutal et massif de la part des transporteurs, fragilise davantage l’économie de l’île déjà malmenée par la crise de la Covid 19.



Elle tient à rappeler avec fermeté, qu’elle ne cédera ni aux pressions, au chantage, et intimidations de tous bords."



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité