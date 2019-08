Blocage de la fourrière de la CIREST : Milit'Activ'974 demande une rencontre avec les élus

Le blocage de la fourrière de la CIREST à Saint-André continue.



Ce samedi, Francis Kubezyk, porte-parole du mouvement Milit'Activ'974, a indiqué poursuivre le blocage "jusqu'à la fin des négociations".



Les militants ont demandé l'organisation lundi d'une rencontre avec Jean-Paul Virapoullé, maire de Saint-André et président de la CIREST, ainsi qu'avec des élus de l'intercommunalité pour"échanger et clôturer cette négociation qui a trop duré".



"Nous avons suffisamment de familles d'accueil et de personnes qui veulent adopter ces chiens qui sont enfermés dans la fourrière depuis une semaine", a indiqué Francis Kubezyk qui compte bien empêcher l'euthanasie de ces animaux.