Blocage de la fourrière: Après des négociations avec la Cirest, Milit'activ'974 lève le camp

Après une semaine et demi de blocage de la fourrière de Saint-André, Milit'Activ'974 lève le camp ce mercredi matin. La veille, trois militants du mouvement de protection animale ont été reçus à leur demande par Alain Sinaretty, 7ème vice-président de la Cirest.



"Les échanges ont duré plus de deux heures et ont été fructueux avec une sortie de crise", se félicite l'intercommunalité, qui s'est engagée "à soutenir la démarche du mouvement en vue d’une solution acceptable et durable avec les autres acteurs à l’échelle de l’île".



Des accords ont en effet été trouvés sur plusieurs points, comme le rapporte Francis Kubezyk, le porte-parole. Déjà, la co-construction d'un projet de lutte contre l'errance et la souffrance animale. Un courrier sera d'ailleurs envoyé au préfet pour demander l'organisation d'une table ronde le plus rapidement possible avec le préfet et les présidents des cinq intercommunalités.



"Un moratoire réalisé jusqu'à vendredi concernant la collecte des animaux errants (hors animaux dangereux) permettra de tout faire pour trouver une solution pour sortir les pensionnaires de la fourrière vivants (chiens et chats)", précise le militant. "La Cirest identifiera les animaux à son compte ; Milit'activ'974 abandonne la demande de participation de 225 euros par animaux."



Le mouvement poursuit désormais son "tour de l'île des sans voix" avec une étape de deux jours envisagée sur Sainte-Marie. Des rencontres avec plusieurs maires sont prévus avant la fin de la semaine.