Société Blessée par un hameçon, la tortue Diwan-Anaïs a été opérée et se trouve en convalescence à Kelonia

La semaine dernière, une tortue était capturée accidentellement par un pêcheur et ramenée au port de St-Gilles un hameçon dans la gueule. Après une chirurgie, Diwan-Anaïs est actuellement dans un bassin de quarantaine au centre de soins de Kelonia. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 11:55

Le 10 janvier dernier, le Centre de soins de Kelonia récupérait une jeune tortue imbriquée de 20kg capturée accidentellement par un pêcheur depuis la jetée du port de Saint-Gilles. La tortue avait avalé un hameçon et avait été opérée dans la journée afin de le retirer. Fin décembre 2022, une tortue avait trouvé la mort dans les mêmes conditions sur la plage de Souris Chaude faute de soins. En ce qui concerne Diwan-Anaïs, grâce à une radiographie qui a pu révéler la position de l'hameçon, celui-ci a pu être retiré sous anesthésie générale. La prise de sang a montré un taux de globules blancs très élevé, signifiant qu’une infection est en cours. La tortue a ensuite passé la nuit en salle de réveil et été mise en bassin de quarantaine ce mercredi pour suivre l’évolution de ses paramètres vitaux .



Pour signaler une tortue en difficulté, le numéro d’appel est celui du CROSS 0262 43 43 43. En ce qui concerne Diwan-Anaïs, grâce à une radiographie qui a pu révéler la position de l'hameçon, celui-ci a pu être retiré sous anesthésie générale. La prise de sang a montré un taux de globules blancs très élevé, signifiant qu’une infection est en cours. La tortue a ensuite passé la nuit en salle de réveil et été mise en bassin de quarantaine ce mercredi pour suivre l’évolution de ses paramètres vitaux .Pour signaler une tortue en difficulté, le numéro d’appel est celui du CROSS 0262 43 43 43.