Actu Ile de La Réunion Blessée par un bateau, la tortue verte Swan n'a pas survécu

Une tortue verte a trouvé la mort après avoir été récupérée blessée par Kélonia. Une collision avec un bateau est selon toute vraisemblance à l'origine des blessures. Par N.P - Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 à 11:44

La tortue verte récupérée par le centre de soin de Kélonia ce dimanche n'a pas survécu. C'est suite à l'appel d'un particulier, et avec le soutien des MNS de Saint Pierre, que le reptile de près de 6 kg avait été pris en charge.



Malheureusement la jeune tortue est morte des suites de ses blessures dans la nuit qui a suivi. "Les blessures liées aux collisions sont presque toujours mortelles", déplore Kélonia, qui réitère les consignes de prudence : "On ne le répétera jamais assez, mais restez prudent lors des navigations près des côtes réunionnaises, la faune locale nous offre de jolis spectacles (baleines, dauphins et tortues) mais à condition de les respecter et de respecter leur environnement".





-- "Les lésions sont récentes et la tortue est très affaiblie", indiquait Kélonia. Des lésions concentrées sur la partie postérieure de la carapace qui "sont vraisemblablement dues à une collision avec un bateau", précisait le centre de soins, soulignant que le pronostic vital était engagé. Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques d'observation des tortues marines, retrouvez ici la vidéo de la Minute Quiétude : https://www.facebook.com/299190383527390/videos/1333855790311616 Et pour aller plus loin, retrouvez ici la charte d'approche d'observation responsables des baleines, dauphins et tortues de la Réunion : https://cedtm-asso.org/quietude/la-charte-dapproche/





