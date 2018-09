A la Une ... Blessée lors d'un contrôle dans le métro parisien, une Réunionnaise porte plainte

Difficile pour les Réunionnais de se retrouver dans la jungle que peut représenter le métro parisien... Joy, une Réunionnaise de 33 ans, en a fait les frais le 7 septembre dernier durant son séjour dans l’Hexagone. Résultats : plusieurs plaintes déposées et une hanche luxée.



La jeune femme se trouve à la gare RER de Rieul-Malmaison et doit rejoindre sa mère sur Paris. Ne sachant pas où se situe le guichet et sans monnaie, elle décide de frauder et de sauter les barrières de sécurité. Malheureusement pour elle, elle tombe nez à nez avec deux contrôleurs.



Ces derniers dressent alors un procès verbal et lui demandent ses papiers. Elle ne les a pas. La police est donc alertée. En attendant leur arrivée, elle est encerclée par les agents. Une troisième agent de la RATP arrive en renfort. "Pour déstresser, je souhaitais marcher mais eux ne voulaient pas. Ils criaient. Moi aussi. J’essayais de sortir de ce cercle, alors j’ai repoussé la femme", raconte-t-elle au journal Le Parisien.



Les deux agents de la RATP ont aussi porté plainte



Joy a ensuite senti qu’on l’a attrapée par le cou et plaquée au sol. L’os de sa hanche s’est déboîté. "Je le sentais dans le sol", a-t-elle expliqué. La trentenaire a été conduite à l’hôpital de Nanterre puis d’Argenteuil où l’os a été remis en place après une anesthésie générale.



45 jours d’ITT, une immobilisation quasi totale durant 6 semaines et d’éventuelles séquelles…même si Joy reconnait la fraude, pour la jeune femme elle ne justifiait en rien un tel accès de violence. Joy a donc porté plainte. Elle ne pourra pas également rentrer à La Réunion alors que son départ était prévu pour ce mardi.



Les deux agents de la RATP ont aussi porté plainte et reçu 3 et 5 jours d’ITT du fait du comportement violent de la jeune femme, indique la direction de la RATP interrogée par Le Parisien. Une enquête interne est également en cours. Zinfos974 Lu 2543 fois





Dans la même rubrique : < > Des ralés poussés entre militants de Robert et Poudroux à Saint-Louis Rencontre avec Jessy Caro, suppléante de Gilles Leperlier