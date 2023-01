A la Une . Blessée, Johanne Defay va manquer les premières épreuves du Championnat du monde

La surfeuse réunionnaise s’est fracturé les métatarses du pied droit. Elle devra passer plusieurs semaines de rééducation avant d'espérer glisser de nouveau sur les vagues. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 16:06

C’est sur son compte Instagram que Johanne Defay a annoncé qu’elle ne participerait pas aux premières épreuves du Championnat du monde de surf à Hawaï. La surfeuse a fait une chute à l’entraînement il y a cinq semaines qui lui a fracturé les métatarses du pied droit.



Après une opération qui s’est bien passée, elle a dû porter une chaussure orthopédique. Elle est actuellement au Centre européen de Rééducation du Sportif (CERS) à Cap Breton.



"Ça me fait un peu bizarre. C’est les premières compétitions que je vais rater de toute ma carrière. C’était ma dixième année sur le tour, donc ça me fait bizarre de ne pas commencer. En même temps, je ne m’étais jamais blessé en 10 ans, donc j’ai quand même eu beaucoup de chance", a souligné la championne.



