La grande Une Blessé au couteau, Christopher Caroupaye confronté à son agresseur

Reste à savoir comment la juge d’instruction interprétera ces déclarations. Et les déductions qui en seront tirées. Après l’audition successive des deux protagonistes, Christopher Caroupaye et Teddy A., l'heure de la confrontation entre victime et agresseur présumé a sonné. Tous deux sont convoqués ce vendredi dans le cabinet de la juge d'instruction en charge de cette affaire ouverte par le parquet de Saint-Denis pour tentative de meurtre début août 2022.Sur un parking à l’entrée de la ville de l’Est, les deux hommes se seraient affrontés vers 22 heures après une course poursuite, selon des témoins. L'automobiliste coursé n’est autre que le fils du transporteur Jean-Bernard Caroupaye.Dans l'affolement, Christopher Caroupaye heurte la devanture d’un commerce. Son agresseur n'aurait eu qu'à le cueillir et lui porter des coups de couteau. Grièvement blessé à la tête , il avait subi plusieurs opérations chirurgicales.Cette agression nocturne sur un parking commercial pourrait être liée à un trafic de drogue dure . Il s'agirait d’un deal qui s’est vraisemblablement mal déroulé pour une histoire de dette non honorée.Selon nos informations, Christopher Caroupaye aurait tenu le rôle de vendeur dans ce trafic bien qu’il s’en défende. Lors de la confrontation deux versions différentes auraient été opposées par les deux hommes.Reste à savoir comment la juge d’instruction interprétera ces déclarations. Et les déductions qui en seront tirées.