A la Une . Blanquer dévoile les mesures pour la prochaine rentrée scolaire

Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports s’est exprimé sur les mesures qui seront prises dans les établissements scolaires dès la prochaine rentrée. Si un cas positif est détecté dans une classe, les élèves non vaccinés seront "évincés" dans le secondaire tandis que la classe entière sera fermée en primaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 à 16:01





Pour inciter les adolescents à aller se faire vacciner, le ministre a déclaré qu’en cas de détection d’un élève positif dans une classe du secondaire, "les élèves non vaccinés seront évincés, mais pas les vaccinés". Les élèves n’ayant pas reçu leurs doses devront par la suite suivre les cours à distance.



Dans les écoles primaires, Jean-Michel Blanquer a indiqué que la règle de l’année dernière reprendrait, à la savoir la fermeture de la classe entière dès lors qu’il y aura un cas positif. Cette fermeture sera d’une durée de 7 jours.



Pas de pass sanitaire obligatoire



Le ministre de l’Éducation a répété que le gouvernement ne souhaitait pas imposer le pass sanitaire pour rentrer à l’école. "Vous savez, c'est toujours la même logique, c'est la logique de l'école ouverte. Comment faire en sorte que les enfants et les adolescents aillent au maximum à l'école" a-t-il expliqué.



