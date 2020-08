A la Une .. Blanquer annonce le masque obligatoire pour tous les élèves de plus de 11 ans

Tous les élèves de plus de 11 ans devront porter un masque à la rentrée en métropole, le protocole a été revu et corrigé par le ministre de l'Education. Par B.A - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 07:27 | Lu 466 fois

Les collégiens et lycéens devront tous porter un masque à la rentrée en métropole, même lorsque la distanciation physique est respectée, a annoncé hier le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer à l'antenne de France2. Le masque devra être fourni par les parents, le ministre a rappelé que l'allocation de rentrée scolaire a été augmentée de 100 euros cette année.



C'est un changement quant au protocole sanitaire fourni par le ministère de l'Education en juillet, qui devrait s'appliquer aussi à La Réunion. En pratique, certains élèves de sixième n'ont pas encore 11 ans, la question se pose de l'obligation du masque pour les sixièmes âgés de 10 ans.