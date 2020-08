A la Une . Black Panther n’est plus

L’acteur Chadwick Boseman, célèbre pour son rôle de Black Panther, est mort des suites d’un cancer. Il avait 42 ans. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 29 Août 2020 à 10:05 | Lu 635 fois

La nouvelle a frappé tel un coup de griffe en plein visage. L’acteur Chadwick Boseman est décédé des suites d’un cancer du côlon à l’âge de 42 ans. Une longue maladie qu’il avait cachée au grand public.



Une triste nouvelle puisque Chadwick Boseman avait explosé aux yeux du monde en 2018 pour son rôle de T’Challa dans le film Black Panther. Le film avait rencontré succès planétaire avec 1,3 milliard de dollars récoltés, mais surtout, était devenu un symbole pour l’identité africaine et afro-américaine. "Incarner King T’Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière. Il est mort chez lui entouré de sa femme et sa famille", indique le communiqué annonçant sa mort. Ce dernier précisant que "Tous [ces films] ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapies".







Une disparition que suscitent déjà de nombreuses réactions partout dans le monde. Un homme est mort, une légende est née.

