Culture Bisik: Concert à la maison de Thierry Gauliris (Baster) ce vendredi



Après quatre premiers concerts confinés, place à une soirée teintée de séga, de maloya et d'un peu reggae avec Thierry Gauliris du groupe Baster. Le rendez-vous (devant l'ordinateur) est à 20 heures tapantes.



"L’occasion de souffler sur les braises de nos mémoires pour raviver la flamme de nos souvenirs, sans nostalgie ni regrets. Tout simplement, peut-être, pour imaginer une société nouvelle qui reste sans doute à construire ici et là-bas", exprime Pascal Saint-Pierre, le chef de projet du Bisik.

*** Bio Express ***

Thierry Gauliris (Baster)

35 ans de carrière, 35 ans de passion, de musique et d’histoires, toutes plus attachantes et attachées les unes aux autres. 35 ans que le groupe Baster s’enracine au cœur du quartier qui l’a vu naître et dont il porte le nom : Basse-Terre-Les-Bas, précisément, faubourg de la ville de Saint-Pierre - sous-préfecture du Sud de l’île de La Réunion - situé entre mer et montagne, ville et campagne, ciel et terre…

Presque un village, comme c’est le cas pour bon nombre de quartiers de La Réunion, composé d’agriculteurs et de pêcheurs, d’ouvriers, de chômeurs, d’artisans, de « Beckèr d’clé »… d’hommes et de femmes de confession, de convictions et d’idéaux parfois différents mais tous profondément attachés à leur Histoire. Cette Histoire commune, partagée, imbriquée, qui a donné naissance à l’association MKBT (Mouvman Kiltirel Basse-Terre) en 1981 puis au groupe du même nom qui en 1983 édite sa première cassette éponyme.

Astronomie, théâtre, musique, photographie sont au programme de cette association créée par Alain Joron, éducateur idéaliste. Mais aussi conscience politique et humanisme qui guident les jeunes gens qui en font partie…

Le groupe Baster, rémanence du MKBT, trouve donc ses origines dans les sentiers de cet écart de la capitale du Sud, dans son canal, ses champs, sa solidarité, ses intérieurs intimes… Plus qu’une source d’inspiration, c’est ici

LA source, l’âme, le terreau du groupe…

« Lespri, lo kèr, lo kor lé la ».

Un souffle de vies que Thierry Gauliris, photojournaliste jusqu'en 1995, immortalise sur pellicules sensibles avant de se consacrer pleinement à la musique.







