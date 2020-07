Politique Bisbille à la Casud: La Cirest "heureuse" de l'intérêt porté par St-Joseph et St-Philippe même si tout cela est "prématuré"

Patrice Selly se dit "heureux" de l'intérêt porté par les communes de Saint-Philippe et de Saint-Joseph, qui font du pied pour intégrer la Cirest. Le président de l'intercommunalité de l'Est est revenu sur le conflit opposant les maires de ces communes, Olivier Rivière et Patrick Lebreton, au maire du Tampon et président de la Casud, André Thien Ah Koon, tension révélée au grand jour lors de l’élection du président de la communauté d’agglomération du sud. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 31 Juillet 2020 à 08:41 | Lu 1673 fois

Saint-Joseph veut quitter la CASUD, Saint-Philippe pourrait suivre

"En tant que maire de Saint-Benoît et président de la Cirest, je suis heureux de voir l'intérêt que portent mes collègues et camarades Patrick Lebreton et Olivier Rivière au territoire de l'Est et à la Cirest", lance Patrice Selly, qui ajoute néanmoins qu'il serait "prématuré" pour sa part de commenter les prises de positions des édiles saint-josephois et saint-philippois. "Je n'en ai pas encore discuté avec mes collègues de la Cirest. De plus, je n'ai pas encore été interpellé officiellement par Olivier Rivière et Patrick Lebreton à ce sujet. Les seules choses que je vois ce sont les choses que vous écrivez dans la presse", assure le président de l'intercommunalité de l'Est, dont les affinités avec le maire de Saint-Joseph ne datent pas d'hier.



En effet, Patrice Selly avait reçu le soutien de Patrick Lebreton lors des dernières municipales et était placé en 5e position sur la liste conduite par ce dernier au premier tour lors des élections régionales de 2015.



"Tant que je n'ai pas eu de discussion officielle avec à la fois mes collègues de la Cirest et ensuite mes collègues de Saint-Philippe et de Saint-Joseph, je ne pourrais pas vous en dire plus sur cette volonté réelle ou pas de leur part de venir dans notre intercommunalité", poursuit Patrice Selly qui rappelle qu'une telle démarche doit être d'abord validée par le préfet et les services de l'État. "Un processus qui n'aboutirait pas avant plusieurs années", ajoute le maire de Saint-Benoît. "En tant que maire de Saint-Benoît et président de la Cirest, je suis heureux de voir l'intérêt que portent mes collègues et camarades Patrick Lebreton et Olivier Rivière au territoire de l'Est et à la Cirest", lance Patrice Selly, qui ajoute néanmoins qu'il serait "prématuré" pour sa part de commenter les prises de positions des édiles saint-josephois et saint-philippois. "Je n'en ai pas encore discuté avec mes collègues de la Cirest. De plus, je n'ai pas encore été interpellé officiellement par Olivier Rivière et Patrick Lebreton à ce sujet. Les seules choses que je vois ce sont les choses que vous écrivez dans la presse", assure le président de l'intercommunalité de l'Est, dont les affinités avec le maire de Saint-Joseph ne datent pas d'hier.En effet, Patrice Selly avait reçu le soutien de Patrick Lebreton lors des dernières municipales et était placé en 5e position sur la liste conduite par ce dernier au premier tour lors des élections régionales de 2015."Tant que je n'ai pas eu de discussion officielle avec à la fois mes collègues de la Cirest et ensuite mes collègues de Saint-Philippe et de Saint-Joseph, je ne pourrais pas vous en dire plus sur cette volonté réelle ou pas de leur part de venir dans notre intercommunalité", poursuit Patrice Selly qui rappelle qu'une telle démarche doit être d'abord validée par le préfet et les services de l'État. "Un processus qui n'aboutirait pas avant plusieurs années", ajoute le maire de Saint-Benoît.



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité