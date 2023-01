Actu Ile de La Réunion Biopic de Michael Jackson : Antoine Fuqua annoncé à la réalisation

Antoine Fuqua, réalisateur de la trilogie "Equalizer" et du film "Training Day", réalisera le biopic de Michael Jackson produit par Graham King. Par P.J - Publié le Samedi 21 Janvier 2023 à 07:12

Le media Variety vient d’annoncer que ce sera Antoine Fuqua qui se chargera de la réalisation du biopic de Michael Jackson. Le nom du producteur était déjà connu : il s'agit Graham King, producteur de Bohemian Rhapsody.



"Nous nous sentons très chanceux qu'il (Antoine Fuqua, ndlr) ait choisi Michael comme prochain projet. Ses talents et son engagement envers son métier feront de Michael un film inoubliable", s'est félicité auprès du média Joe Drake, président de la Lionsgate Motion Picture Group, qui distribuera le film dans le monde entier.



Antoine Fuqua a déjà réalisé une vingtaine de films dans toute sa carrière de réalisateur, commencée en 1998 avec "The Replacement Killers". Il s'est surtout fait connaître grâce à "Training Day" en 2001.



En 2022, le film "Emancipation", qu'il a réalisé et qui a été produit par Will Smith, a vu sa sortie être reportée à cause de la gifle donnée à Chris Rock par l’acteur lors de la cérémonie des Oscars. "Emancipation" a finalement été diffusée dans les salles, en décembre 2022.