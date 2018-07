Bioparc : Des associations dénoncent un "saccage de la forêt" de l’Etang Salé

En charge de ces travaux préparatoires, l’Office national des forêts. " En tant que prestataire, nous avons réalisé le chantier en bonne et due forme", assure l’Office qui rappelle que toutes les autorisations ont été validées.



"Nous avons profité profiter des travaux de Défense des Forêts Contre l’Incendie, bandes anti-feux, pour pourvoir commencer à construire nos clôtures", précise Bernard Gougache. Le gérant de la SAS Bioparc avoue ne pas comprendre l’inquiétude des usagers et des associations. "Ces personnes ne retiennent que ce qui les intéressent et véhiculent des mensonges"."Sur les concessions ONF, nous avons l’obligation de préserver le site en l’état, nous ne faisons que du débroussaillage". En plus de la future mission pédagogique de son parc, Bernard Gougache avance également assurer la propreté du site.



Mais au delà de la forme, les associations pointant "des insuffisances dans l’étude d’impact et une opacité du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel", l’intérêt d’un tel projet interrogent ses détracteurs. " Est-ce bien l’enjeu aujourd’hui", questionne Maloyab. Pour l’artiste engagé, "il existe de multiples menaces, chats, merles Maurice et c’est à ces problématiques qu’il faut sensibiliser". Pour Maloyab c’est un problème de société, " il faut choisir: soit préserver les intérêts écologiques d’une population soit les intérêts économiques".



A terme, le projet de Bernard Gougache prévoit la présentation de 680 animaux, dont 350 oiseaux, 60 mammifères et 270 reptiles. Des animaux achetés auprès d’éleveurs et de parcs animaliers réunionnais et français ou issus de prêts d'élevage entre parcs zoologiques, rassure le gérant de Bioparc également président de l'Agence Réunionnaise d' Effarouchement et de Fauconnerie. L'ouverture du parc est prévue pour le début de l'année prochaine.