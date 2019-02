Bioéthanol: Une turbine innovante mise en service à Saint-Pierre

Albioma produit déjà près de 45% de l'énergie à La Réunion, grâce aux centrales thermiques du Gol et de Bois-Rouge, qui fonctionnent avec la bagasse issue de la production sucrière. La nouvelle turbine à combustion, innovation mondiale, utilise non plus les résidus de l'industrie sucrière, mais directement la mélasse, qui n'est pas transformée en sucre ou rhum, mais distillée puis brûlée dans la nouvelle turbine de pointe. Cette innovation a nécessité un investissement de 60 millions d'euros.



Cette turbine nouvelle génération fonctionne avec deux types de combustibles : du bioéthanol (à 80 %), issu de la distillation de mélasses de cannes à sucre, produit à la distillerie Rivière du Mât, et du gasoil (20 %), nécessaire au démarrage de la turbine. La turbine à combustion constitue un moyen de production flexible et très réactif. Conçue pour démarrer en moins de 7 minutes, elle accompagne les pointes de consommation, notamment en fin de journée, et permet la sécurisation du réseau réunionnais. Elle facilite l’intégration et la gestion par le réseau des autres ENR, comme le solaire, indique Albioma.



L'entreprise assure innover, au service de la stabilité des réseaux électriques, principalement dans des zones isolées où le réseau est fragile, afin d'accélérer la transition énergétique.