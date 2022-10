A la Une . Biodiversité : Les poissons des récifs réunionnais ne sont pas en grande forme

Le comité français de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), l'OFB (Office français de la biodiversité) et le muséum national d'histoire naturelle de Paris ont rendu public ce mercredi un rapport sur l'état des populations de poissons récifaux vivant en eau profonde. Leur étude est sans appel, sur les 732 espèces recensées autour de l'île, 59 sont "menacées" ou "quasi menacées". Par Maxime Bonnet - Publié le Jeudi 27 Octobre 2022 à 15:21

La crise mondiale que connaît actuellement la biodiversité a des répercussions jusque dans les eaux réunionnaises. Et comme souvent, l'Homme en est en grande partie responsable.



Sur les 732 espèces de poissons récifaux recensées autour de l'île (hors requins, raies et poissons de haute mer), 36 sont déjà considérées comme menacées. 23 autres sont sur le point de basculer, étant considérées comme quasi menacées. Si ces chiffres peuvent sembler faibles par rapport au nombre d'espèces, ils sont en réalité assez inquiétants. En effet, plus de 42% des espèces ne sont pas encore suffisamment connues pour pouvoir déterminer leur état de santé.



Parmi les poissons en danger figure des espèces prisées par les Réunionnais, comme les mérous. " Le Mérou demi-lune et le Mérou patate sont ainsi classés respectivement "En danger" et "En danger critique". De petits mérous, appelés macabits, sont quant à eux recherchés pour la pêche traditionnelle à la gaulette qui se pratique avec une canne de bambou. Le Mérou gâteau de cire est l’espèce phare de cette pratique de pêche et se trouve classé "quasi menacé". Au total, le bilan montre que 12 espèces de mérous sont menacées à La Réunion, dont la moitié sont désormais "en danger critique"", notent les auteurs du rapport.



Pollution, urbanisation et réchauffement climatique



La pression sur les récifs de l'île ne faiblit pas malgré les mesures de protection. "Les effets cumulés de l’urbanisation croissante du littoral, des pollutions agricoles et des apports terrigènes liés aux ruissellements conduisent en particulier à une dégradation importante et chronique de la qualité des eaux côtières. Dans le même temps, le changement climatique à l’origine du blanchissement des coraux vient perturber les habitats récifaux. Certains poissons inféodés au corail vivant, tels que les poissons-papillons, sont affectés par la détérioration de leur habitat, notamment par la disparition des coraux branchus qu’ils affectionnent", ajoute l'UICN.



L'association de protection de la biodiversité souligne que la Réserve marine joue "un rôle important pour favoriser la capacité des espèces à se régénérer, à grandir et à se disséminer vers les zones voisines pour la reconstitution et le maintien des populations. En particulier, les zones de protection renforcée au niveau du récif sont de précieuses solutions de conservation, qui ont montré leur intérêt pour les espèces inféodées à ces milieux".