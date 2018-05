Bingo pour le roman-photo à la Cité des métiers

Ce mercredi après-midi s’est déroulée une session du stage « Roman-Photo » à la Cité des métiers à Saint-Pierre, dans le cadre du programme « happy marmaille » proposé pendant les vacances. Animé par le photographe réunionnais Abdoul Lokhat, cet atelier en 4 sessions a pour objectif de faire découvrir à la dizaine d’enfants participants les différentes phases de création d’une image, et les différentes taches du métier de photographe.



De la création de l’histoire, à la composition des plans, la recherche de lumière, à la retouche et la mise en page, tous les aspects seront traités pour aboutir à la réalisation d’un roman-photo complet, intégralement conçu par les petits photographes en herbe.



Mathilde, 13 ans : "Un roman photo, c’est un peu comme une BD, avec des illustrations et des légendes pour raconter l’histoire". Lauryne, 10 ans, pragmatique, commente : "Il s’agit de mélanger des images et du texte, à la manière d’un exposé. C’est utile pour les sourds, vu qu’au moins ils peuvent lire."



"Cette introduction aux métiers de l’image est une forme d'initiation au métier de journaliste, aux métiers de la communication. Les enfants sont créatifs et ont un esprit de synthèse bien à eux. C’est un vrai défi pour eux de réussir à faire passer avec exactitude le message qu’ils ont imaginé dans le scénario", indique Abdoul Lokhat.



Rendez-vous à la fin du stage pour découvrir les œuvres complètes !