Courrier des lecteurs Bingo ! La France se réveille !

Par A.N. ! - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 09:27

Les Français qui ont si longtemps diabolisé les extrémistes, ont voté massivement pour eux. Ensemble, le parti de Macron est considérablement fragilisé et n'obtient pas la majorité absolue; Le Nupes, certes bien arrivé, est promis à des jours difficiles, chaque parti le composant réclamera sa part de gâteau ....A voir ! Mélenchon ne sera pas 1er ministre . Le LR se maintient, et Christian Jacob se refuse à être la roue de secours de 'Ensemble . Le Président de l"Assemblée Nationale déor. Christophe Castaner déor. 3 ministres nouvellement nommés , déor . La France sera difficilement gouvernable durant 5 ans . Cela ne me satisfait pas, mais si cela conscientisait les Français.......