A la Une .. Biloot et MC Jojo agrandissent leurs horizons avec DJ Yaya

Les deux membres de New Generation font partie d'une flopée d'artistes à avoir leur réalisation sur le label Métisse 974 de DJ Yaya. Particularité : On retrouve MC Jojo et Biloot comme on les avait rarement ou jamais vus. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 17:32

Le clip "Toujours Là" de MC Jojo a été publié sur les plateformes de streaming il y a plus d'une semaine. L'un des membres de New Generation et de Los Yabos a voulu mettre les points sur i. Le tout dans une chanson au rythme calme et avec un texte plus sérieux que d'habitude où il parle de sa carrière musicale mais aussi de l'adversité à laquelle il a dû faire face : "Mort de l'intérieur, j'peux plus donner d'amour. Le coeur est noir, les cicatrices sont présentes", des mots forts mais MC Jojo se targue d'être "insubmersible malgré les averses."



"Toujours Là" est extrait de son futur EP intitulé "Boîte Noire".









Du côté de Biloot, on parle d'amour (d'un soir). Ce n'est pas la première fois qu'il choisit ce sujet (on se rappelle de "Va Da Ou"), mais ce n'est plus de la kompa mais une musique beaucoup plus aérienne "à la Tory Lanez" comme marqué dans la description de la vidéo mise en ligne sur YouTube. Le tout dans un clip léché et stylisé :









