Billy Amourgom : L'étoile montante de la cuisine rejoint la famille des "Toques Françaises"

Billy Amourgom est né à Marseille, il n’a pas connu son père. Sa mère était Réunionnaise. Quand elle est décédée d’une tumeur au cerveau, Billy avait 7 ans, il a dû partir à La Réunion vivre avec sa grande-tante qui l’a pris sous son aile. "C’est elle qui m’a initié à la cuisine traditionnelle". De son apprentissage dans l’île, il découvre les saveurs des épices, le dosage des ingrédients, la découpe des viandes. Et tout le vocabulaire : éplucher, hacher, cuire, bouillir, frire, mélanger, blanchir. Du contenu au contenant. "Sa cuisine a été une véritable école pour moi. Lorsqu’elle a été malade, c’était à mon tour de faire la cuisine pour elle".



Au décès de sa grande-tante, sans attache dans l’île, il revient en métropole où il se fait embaucher comme cuisinier. "Je ne savais faire que ça, j’ai appris aux côtés des autres : en situation réelle comme on dit". De fil en aiguille, "je suis devenu addict à la cuisine gastronomique". Billy Amourgom prend en marche les réseaux sociaux, il se passionne pour la photographie culinaire et décide de créer ses propres plats chez lui. "Là où je travaille, dans un hôtel restaurant Campanile trois étoiles à Paris, nous proposons une excellente cuisine traditionnelle. C’est un prestige de travailler dans cette ville où l’horizon est vaste en matière d’art culinaire. Dans mes temps libres, je crée des plats que j’ai envie de réaliser, de partager… avec les internautes mais je les savoure seul", souligne-t-il.



A 37 ans, Billy Amourgom vient d’entrer dans la grande famille des "Toques Françaises". Une association qui rassemble bon nombre de professionnels de la cuisine afin de "promouvoir la gastronomie française en France et de par le monde, de défendre les produits de qualité et des terroirs, de permettre un perfectionnement des jeunes chefs et l’évolution de ses membres".



En cela, le 23 juin dernier il a passé une journée de cuisine intense avec la Marine Nationale à bord du Porte Hélicoptères Amphibie Dixmude à Toulon où les passionnés de la cuisine se sont retrouvés pour fêter les 20 ans de l’Association et aussi l’intronisation des nouveaux membres, dont Billy Amourgom.



Mais notre Chef cuisinier Marseillais-Réunionnais a une autre idée en tête. "Aujourd’hui tout passe par le visuel, les plats se savourent avec les yeux avant de fondre sur le palais. A force d’expériences dans ce domaine, j’ai envie d’initier des personnes qui veulent découvrir la cuisine gastronomique. Le temps est une chose précieuse. D’autres partenaires me sont nécessaires pour donner une visibilité à des formations que je souhaite offrir à travers une Master Class ou autres moyens de diffusion".



Billy Amourgom n’avait pas de rêve au départ de sa vie. Il cherchait tout simplement à devenir la personne cachait au fond de lui : celle d’un prestigieux chef cuisinier. Personne à suivre…