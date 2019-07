Billets d'avion: Une écotaxe d'1,50 à 18 euros dès 2020

Alors que la taxation du transport aérien pour lutter contre le réchauffement climatique revient régulièrement dans le débat public, le gouvernement français entend mettre en place une écotaxe allant d'1,50 à 18 euros sur les billets d'avion à partir de 2020.



Tous les vols au départ d'aéroports français sont concernés, sauf les vols en correspondance et ceux vers les territoires français d'Outre Mer ou la Corse. Les vols qui partent de l'étranger atterrissent en France ne sont donc pas non plus concernés.



Selon la ministre des Transports Elisabeth Borne, cette taxe devrait rapporter 182 millions d'euros, lesquels serviront à financer des investissements pour des infrastructures de transports plus écologiques, à l'image du ferroviaire.



Cette écotaxe s'appliquera à toutes les compagnies, et son montant dépendra du type de vol, mais aussi de la classe choisie par l'usager. Elle sera ainsi d'1,50 euro pour les trajets intérieurs et intraeuropéens en classe économique et de 9 euros en classe affaires. Pour les vols hors Union européenne, elle s'élèvera à 3 euros en classe économique et 18 euros en classe affaires. La mesure sera discutée dans le cadre du projet de loi de finances.



Pour rappel, en mai dernier, une étude commandée par la Commission européenne suggérait de taxer le kérosène des avions à hauteur de 33 centimes d’euros par litre pour réduire la pollution liée au transport aérien.