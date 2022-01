A la Une . Billet préféré, montant des retraits,... les habitudes des Réunionnais avec l'euro

La monnaie unique européenne fête ses 20 ans. Mode d'utilisation et billet "préféré"... Retour sur ce qui a changé (ou pas) depuis son apparition dans le quotidien des Réunionnais. Par Sophie Fontaine - Publié le Samedi 1 Janvier 2022 à 16:34

Le 1er janvier 2002, les premiers billets et pièces en euros étaient introduits dans les 12 pays de l’Union européenne, marquant la fin des francs sur notre territoire. Un euro vaut alors 6,55957 francs.



Contrairement aux impressions, le passage à l’euro a ralenti l’inflation



Les prix des produits sont arrondis pour faciliter la conversion. Les consommateurs s'inquiètent d’une éventuelle augmentation des prix, mais qu’en est-il réellement ?



De 2002 à 2016, les prix à la consommation ont augmenté de 1,4 % en moyenne par an, indique l’INSEE. Cette inflation est inférieure à celle des quinze années précédentes. Selon une étude de l’Insee publiée en 2014, le passage à l’euro a même ralenti l’inflation. Mais ce ralentissement s'observe surtout pour les produits manufacturés, tandis que les prix des produits alimentaires et de l'énergie augmentent plus rapidement mais en raison d'autres facteurs économiques que ceux de la monnaie en elle-même. Les hausses sont très marquées pour le pain, le riz ou encore l'huile, ce qui explique le ressenti de la population.



481,5 millions de pièces et 93 millions de coupures en circulation à La Réunion



L’île se caractérise par un usage plus important des espèces et le changement de devise n’a pas influé sur le comportement de paiement des Réunionnais.



Garantie de sécurité, de facilité d’accès et d’utilisation ainsi qu’absence de coûts directs, tous ces avantages des liquidités sont appréciés des Réunionnais. Selon l’IEDOM, les difficultés sociales d’une partie de la population peuvent également expliquer cette préférence pour l’espèce. L’illettrisme est plus répandu à La Réunion et le taux d’équipement internet et informatique y est également plus faible.



Le billet de 50 euros est le plus plébiscité



Depuis ce passage à l’euro, ce sont 481,5 millions de pièces et 93 millions de coupures (à fin 2020) de la monnaie unique de l’Union européenne qui circulent à La Réunion. En 2020, 4,2 millions de billets ont été émis (pour une valeur de 197 millions d’euros) dans les 226 guichets bancaires de l’île, et 26,6 millions de pièces émises.



Avec la fin d’émission du billet de 500 euros en 2018, la coupure la plus utilisée à La Réunion est celle de 50 euros.



328 euros retirés ​en moyenne au gabier



Un Réunionnais retire en moyenne 328 euros par mois contre 161 euros en France entière, selon les chiffres de 2019 de l’IEDOM. La pandémie a par ailleurs permis un essor du paiement dématérialisé. Les Réunionnais, préférant l’argent liquide aux paiements dématérialisés et à l’usage de la carte bancaire, pourront d’ailleurs en 2022 se retrouver avec de nouvelles pièces dans leur portefeuille.



Une nouvelle pièce dans les porte-monnaies



Pour marquer les 20 ans du passage à l’Euro, le gouvernement a en effet décidé de la mise en circulation de 30 millions d’une nouvelle pièce de 2 euros, dès ce 1er janvier 2022.



La nouvelle pièce, frappée en Gironde, présente un arbre, symbole de “force et de justice” et un olivier, symbolisant la paix, sur lesquels on peut lire la devise de La France.

