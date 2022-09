A la Une . Billet d'humeur : "Il est où le bien public ?"

Par Mohamed AÏT-AARAB - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 13:07





Savez-vous que l’État (actionnaire à 84% du groupe) oblige EDF à céder À PERTE une partie de l’électricité qu’il produit. ET la céder à qui ?



À ses concurrents privés !



Pour reprendre la comparaison du Palmipède, imaginez Peugeot vendant 10% de sa production à Renault à prix coûtant. Alors que le prix du mégawattheure (MWh) avoisine actuellement les 700 €, EDF doit le céder à moins de 50 €.

Vous vous dites, à ce moment précis, en quoi, nos lecteurs de Zinfos, sommes concernés par la politique commerciale d’EDF . La réponse est dans les lignes qui précèdent. L’État est actionnaire à 84% d’EDF. Donc, vous, moi, sommes actionnaires d’EDF. En d’autres termes, vos impôts, les miens, servent à financer le secteur privé de l’électricité.

Et dans le même temps, EDF est au bord de la faillite.



Je croyais (très naïvement) que nous élisions des femmes et des hommes politiques pour gérer le mieux possible le bien public. Et non pour engraisser - via nos impôts - les entreprises privées.

Mais effectivement je dois être un grand naïf !



Grâce aux Uber files, nous avons récemment découvert les liens, disons … de grande proximité, entre notre président de la République et certaine multinationale étrangère. Cela doit nous faire comprendre que deux mots d’ordre gouvernent l’action des politiques :

1. Bougeons tous ensemble pour donner l’illusion de l’action.

2. Quelle décision pouvons-nous prendre pour aider nos amis ?

Et dire que certains s’interrogent encore sur les causes de l’abstention massive.



PS : Selon le vieil adage néo-libéral qui invite à privatiser les profits et nationaliser les pertes, EDF va être nationalisé et la FDJ a été privatisée (en 2020).



