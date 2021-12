A la Une .. Billet d'humeur : "Elle a osé, Joséphine"

L’actualité offre parfois des confrontations d’événements pour le moins inattendues.

Mardi 30 novembre, à 12h, Éric Zemmour officialisait sa candidature à l’élection présidentielle. Le même jour, à 17h30, débutait la cérémonie de “panthéonisation” de Joséphine Baker. Par Mohamed AÏT-AARAB - Publié le Mercredi 8 Décembre 2021 à 12:19



Non content de cultiver la nostalgie d’une France qui n’est plus, Éric Zemmour aspire à une profonde et absolue réaction, autrement dit le rétablissement d’un état politique et social antérieur. Biberonné aux théories rances de : Charles Maurras, fondateur de l’Action Française dont la détestation de la Gueuse n’avait d’égal que sa haine des Juifs ;

Jacques Banville, historien douteux et antisémite discret ;

Renaud Camus, promoteur du concept de « Grand Remplacement »,

Nous sommes bien loin de la France des Lumières qui se voulait ouverte à l’Universel. Cette France qui, au moment où la ségrégation raciale la plus ignoble sévissait aux États-Unis d’Amérique, accueillit en 1925 une jeune femme noire aux origines modestes.

Quinze ans plus tard, Freda Joséphine McDonald devenue Joséphine Baker, répondant à l’appel du général De Gaulle, s’engage dans la résistance à la barbarie nazie. Celle-là même que soutenait le régime de Philippe Pétain dont Zemmour est l’inlassable avocat.

Tout le monde connaît la "tribu arc-en-ciel" que Joséphine Baker a fondée après une grossesse malheureuse. Corée, Maroc, Japon, Colombie, Finlande, Côte d’Ivoire, Venezuela, les enfants de Joséphine Baker venaient de tous les horizons géographiques, concrétisant le vœu du poète Léopold Senghor, la rencontre du donner et du recevoir.

Mardi 30 novembre, par médias interposés, deux conceptions de la France se sont croisées. Il ne s’agit, en aucun cas de verser dans le manichéisme ou l’angélisme. Oui, la société française est malade. De son école, de son hôpital, de sa justice… Malade des injustices sociales, des inégalités économiques aggravées par une libéralisation mortifère.

