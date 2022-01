Bilan toujours aussi effarant la nuit du 1er de l'An malgré les annonces de contrôles routiers

Le total des Infractions relevées à l'occasion des services des militaires dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier sur les seules communes du nord et de l'Est en zone gendarmerie s'élève à 68.



Dans le détail, deux automobilistes ont été pris en flagrant délit d'utilisation du téléphone au volant. Un véhicule a été contrôlé avec des pneus lisses. Un jeune conducteur n'avait pas apposé de disque A à l'arrière de son véhicule, onze conducteurs ont été pris sur le vif pour non-respect d'un panneau stop, trois autres pour l'utilisation de feux anti-brouillard et quatre conducteurs ont été contrôlés alors que leur mutation de carte grise n'a pas été effectuée.



Plus grave, trois conducteurs présentaient une alcoolémie comprise entre 0,67 mg/l et 0,79/l mg.



Trois autres ont été priés de se ranger sur le bas côté de la route pour se voir reprocher une vitesse excessive en agglomération.



Ça ne rigole plus avec le non port du masque



Huit automobilistes n'avaient pas de contrôle technique à jour. Quatre autres roulaient sans assurance et un roulait tout simplement sans permis de conduire.



Du côté des deux-roues, un pilote a été pris en défaut pour non port des gants. Depuis novembre 2016, le port de gants de motocyclisme certifiés CE est devenu obligatoire aux conducteurs et aux passagers qui circulent à motocyclette sous peine de verbalisation. Cette mesure concerne également les tricycles et quadricycles à moteur, ainsi que les cyclomoteurs.



Enfin, les gendarmes étaient aussi amenés à faire appliquer l'éventail de mesures anti-covid. 25 personnes ont été verbalisées pour non port de masque et une seule a été verbalisée pour consommation d'alcool sur la voie publique.