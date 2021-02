La grande Une Bilan "stupéfiant" au cours d'un contrôle routier nocturne

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît ont procédé la nuit dernière à un contrôle routier à hauteur de l'entrée Est de Saint-Denis. Le bilan de l'opération est malheureusement une nouvelle fois stupéfiant à plus d'un titre.

Huit mises en fourrière administrative, dont les frais incombent au propriétaire du véhicule, ont été ordonnées la nuit dernière sur le rond point de Gillot. Les gendarmes y ont procédé à une opération de prévention routière entre 20H30 à minuit sous une pluie battante, ce qui n'a eu que peu "d'effets" chez certains téméraires.



Durant la nuit, pas moins de sept conduites sous stupéfiants ont été relevées, tout comme trois conduites sous l'empire d'un état alcoolique avec des résultats compris entre 0,39 et 0,66 milligrammes par litre d’air expiré tandis qu’un autre a été arrêté pour conduite en état d'ivresse.



D’autres manquements importants pour la sécurité des personnes ont été constatés. Quatre automobilistes présentaient un défaut de contrôle technique, deux n’avaient pas de permis de conduire, huit n’avaient pas d’assurance, deux n’avaient pas effectué leur mutation de carte grise, trois ne portaient pas leur ceinture de sécurité et un automobiliste a été arrêté pour pneus lisses.



D’autres se sont fait remarquer par leur attitude non coopérante. Deux conducteurs ont refusé de se soumettre aux vérifications à l'éthylomètre et un autre a refusé d'obtempérer tout court.