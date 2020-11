A la Une . Bilan routier : La police relève 85 infractions entre le 27 et 29 novembre

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 13 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 27 au 29 novembre 2020 permettant de relever 85 infractions, dont 7 délits. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 à 18:12 | Lu 156 fois

Le bilan Police du week-end :





- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 02

(taux compris entre 0,92 et 1,27 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 01

- défaut de permis de conduire : 02

- refus d'obtempérer : 02



45 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à laconstatation de 73 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 04

- défaut de port de casque : 02

- défaut d'équipement : 03

- défaut de contrôle technique : 13

- autres : 51



