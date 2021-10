A la Une . Bilan routier: Gendarmes et policiers relèvent 256 infractions

Les traditionnels contrôles routiers du week-end ont permis aux forces de l'ordre de relever de nombreuses infractions au Code de la route. Un automobiliste qui avait des choses à se reprocher s'est enfui à pied. Il devra en répondre prochainement devant la justice. Par NP - Publié le Lundi 4 Octobre 2021 à 06:24

Les effectifs de police de la Direction départementale de la sécurité publique de La Réunion ont réalisé sur le département 23 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours du week-end passé, permettant de relever 85 infractions soit 14 délits : 5 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 6 défauts d'assurance et 3 de permis. 105 fonctionnaires ont été mobilisés à cette occasion. Ils ont par ailleurs dressé 71 contraventions.



De leur côté, les gendarmes ont mené, sur l'ensemble des axes du département, 16 contrôles routiers, en vue de lutter contre l'insécurité. 171 infractions ont été relevées. 17 permis ont été retirés et 27 véhicules immobilisés, dont 15 placés en fourrière. 93 excès de vitesse ont été constatés.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les motocyclistes des brigades motorisées de St-Paul et de la Rivière-St-Louis ont réalisé un contrôle ciblé sur la recherche des conduites addictives. Lors de cette opération, une conductrice, déjà verbalisée pour des faits de conduite en état alcoolique, au mois de juillet dernier, a été de nouveau contrôlée alcoolisée au volant de son véhicule. Ce dernier, qui aurait dû être équipé d'un éthylotest anti-démarrage, ne l'était pas et a été placé en fourrière.

Un autre conducteur, visiblement en état d'ivresse, a refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique et a pris la fuite à pied en laissant sa voiture sur place. Son véhicule a été mis en fourrière ; l'individu, parfaitement identifié, sera convoqué dans la semaine et devra s'expliquer sur ses agissements ainsi que sur sa présence sur la route au delà de l'heure du couvre-feu.