Bilan routier: 261 infractions relevées, un automobiliste intercepté alcoolisé avec enfants à bord

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 17 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 26 au 28 octobre 2018. 178 infractions dont 18 délits, ont été relevés.



Parmi ces 18 délits, les 62 policiers mobilisés ont relevé 10 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 5 défauts d'assurance et 3 défauts du permis de conduire. Au cours de ces différents contrôles, ils ont également procédé à la constatation de 160 autres diverses contraventions au code de la route dont 90 excès de vitesse, 13 usages du téléphone au volant, 5 défaut de contrôle technique et 52 autres contraventions.



De leur côté, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière ont relevé 83 infractions dont 82 génératrices d'accidents graves: 22 conduites sous emprise de l'alcool dont 6 délictuelles, 4 conduites après usage produits stupéfiants, 35 dépassements de la vitesse autorisée avec interception immédiate ou encore 9 usages de téléphones au volant. Au total, 11 permis ont été retirés par les éléments de l'EDSR.



Le triste cumul de l'inconscience revient à cet automobiliste contrôlé ce dimanche à 10 h50 par la BMO de La Rivière Saint-Louis alors qu'il circulait sur la RN 1 en direction de Saint-Denis avec famille à bord dont deux jeunes enfants. L'intéressé était alcoolisé (0,41 mg/l), non-titulaire du permis et donc sans assurance. Les gendarmes ont aussi constaté qu'il était en récidive pour les mêmes faits. Il a aussitôt été placé en garde à vue et répondra de ces actes demain matin devant le procureur de la République de Saint-Pierre.



Les unités territoriales ont aussi marqué leur présence au bord des routes. Ainsi les militaires de la BTA de Saint-Louis qui ce matin aux aurores ont extrait de la circulation 3 conducteurs alcoolisés avec des taux délictuels. Ils ont aussi relevé deux non-port de ceinture.



Au cours des deux nuits écoulées, les gendarmes des brigades territoriales, des PSIG et les renforts de mobiles, sont intervenus sur 15 accidents de la circulation dont 6 impliquant un usager alcoolisé. Fort heureusement, aucune blessure grave n'est à déplorer.