A la Une . Bilan routier : 213 infractions totalisées sur le weekend et deux conducteurs de deux-roues décédés

Par NP - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 07:03

Avec l’allégement des mesures sanitaires, nombreux ont été les Réunionnais à vouloir prendre la route ce week-end et profiter de ce sentiment de liberté retrouvée. Néanmoins, cette augmentation de flux routier sur l’ensemble des axes s’est accompagnée par une hausse du risque accidentogène, dont les pilotes de deux roues motorisés ont été les plus exposés, indique l'Escadron départemental de sécurité routière. À cet effet, deux accidents mortels sont a déplorer parmi cette catégorie d’usagers, menant à 80 le nombre de pilotes impliqués dans des accidents et à 12 celui des tués, depuis le début d’année, en zone gendarmerie .



Rappel des faits : ce samedi 18 septembre, un pilote de deux-roues qui circulait sur la N1A dans le secteur de Bois-Blanc, avait effectué un dépassement en entrée de virage en franchissant une ligne blanche. Il percutera un premier véhicule arrivant en sens inverse, puis un second. Une issue fatale pour motocycliste qui décèdera sur les lieux. Le lendemain, un autre motocycliste, qui circulait lui sur la RN1 sens Nord-Sud sur la commune de Saint-Paul, sera également percuté par un véhicule léger qui circulait dans le même sens. Le conducteur de ce véhicule prendra la fuite et abandonnera son véhicule. Le conducteur du cyclomoteur sera quant à lui happé par un poids lourd...



Autres faits particuliers :



A la veille du week-end, les motocyclistes des brigades motorisée de Saint-Benoit et de Saint-Paul, ont réalisé entre 14h et 18h, sur le secteur de Sainte Marie, une opération coordonnée ayant pour thématique, la sécurité et les nuisances des véhicules. Au cours de ce service 12 infractions ont été relevées, dont 2 conduites sous stupéfiants, 1 défaut d’assurance, un franchissement de feu rouge, 1 absence de casque, 1 pneu lisse, 1 défaut d’équipement deux roues, 1 défaut de permis de conduire, 1 non conformité des documents administratifs, 1 échappement bruyant, 1 fumée et 2 fourrières.



Plus tard en début de soirée (17-20h), leurs homologues de la BMO de la Rivière Saint-Louis, épaulés par 13 militaires de la compagnie de Saint-Pierre, ont quant à eux réalisé sur la commune du Tampon une opération coordonnée ayant pour objet la lutte contre l'insécurité routière. 15 infractions ont été relevées, dont 6 conduites sous stupéfiants dont 1 en récidive légale, 3 alcoolémies, 1 récidive de conduite sans permis, 1 refus d’obtempérer (identifier – interpeller), 1 défaut d’assurance, 1 ceinture de sécurité et 1 défaut de contrôle technique.



Au total au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont relevé un total de 103 infractions mais aussi 28 conduites sous stupéfiants, 46 immobilisations fourrière, 13 défauts d'assurance et 35 rétentions du permis de conduire.



Du côté de la police , les effectifs de de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 171 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end, permettant de relever 110 infractions soit 15 délits dont 3 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 3 défaut d'assurance, 8 défaut du permis de conduire ou encore un refus d'obtempérer.



63 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 19 autres diverses contraventions au code de la route mais aussi 64 non-respect du feu rouge/stop/priorité, 4 défauts d'équipement et 3 défauts de contrôle technique.







Publicité Publicité