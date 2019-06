A la Une .. Bilan routier: 194 infractions relevées et 28 permis de conduire retirés ce week-end

Les effectifs de la Police Nationale de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé tout au long du week-end sur le département 20 opérations de sécurisation et de sécurité routière. 79 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion, permettant de relever 101 infractions soit 19 délits dont :



- 11 conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux compris entre 0,46 et 1,35 mg/l d'air expiré)

- 5 défauts d'assurance

- 3 défauts de permis de conduire



8 automobilistes se sont vu retirer leur permis suite à ces diverses infractions au code de la route.



Au cours de ces divers contrôles, la Police nationale a également constaté 82 infractions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 2

- défauts de port de casque : 2

- défauts d'équipement : 3

- défauts de contrôle technique : 7

- autres : 61



De même, les unités du Service d’Intervention d’Aide et d’Assistance de Proximité (SIAAP) de Saint-Denis ont réalisé dans la soirée du vendredi 14 juin au samedi 15 juin un contrôle anti-pousse sur l’ensemble du front de mer de Saint-Denis. Une vingtaine de véhicules ont été contrôlés et trois infractions relevées (1 défaut de permis de conduire, 1 plaque d’immatriculation non conforme et 1 non observation de feu rouge fixe).



La présence régulière et dissuasive des forces de la police nationale contribue de façon notable à lutter contre le phénomène de pousse mettant en danger les usagers de la route.



Du côté de la gendarmerie, les 16 motocyclistes de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de permanence ce week-end ont relevé 93 infractions dont 73 génératrices d'accidents graves. 20 permis de conduire ont été retirés par l'EDSR.



- 13 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 9 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré).

- 8 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants;

- 32 excès de vitesse avec interception;

- 7 conduite sans permis ou avec permis annulé, suspendu.

- 4 défauts d'assurance;

- 1 refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui - auteur placé en garde à vue

- 6 infractions aux règles de priorité;

- 12 usages du téléphone en conduisant;

- 1 non-port de ceinture;

- 1 non port de casque de protection



A noter ce contrôle de la vitesse effectué par les motards de Rivière Saint Louis samedi matin sur la RN 2 vers Petite-Ile. Un motocycliste qui circulait dans une zone limitée à 90 km/h, a été enregistré à 159 km/h. Son permis de conduire a été immédiatement retiré et sa moto placée en fourrière.



Par ailleurs, en début de soirée samedi à Saint-Louis, un automobiliste a refusé d'obtempérer aux injonctions des motards. Poursuivant sa route, il a emprunté à vive allure une rue en sens interdit évitant de justesse une voiture circulant en sens inverse.



Il a été placé en garde à vue et devra répondre de ses actes prochainement devant la justice. NP Lu 380 fois





Dans la même rubrique : < > [1.7° au Maïdo] il fait bien frais tôt ce matin dans les hauts mais le soleil compense vite Etang-Salé: Une bouteille vieille de 30 ans retrouvée sur la plage