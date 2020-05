A la Une . Bilan positif à La Possession pour cette première semaine de rentrée scolaire

La mairie de La Possession a dressé un bilan de cette première semaine de retour en classe. Une rentrée scolaire qui s’est déroulée dans "la sérénité et la sécurité" selon la municipalité.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 23 Mai 2020 à 11:32

Le stress du lundi 18 mai au matin était au moins aussi fort que le soulagement du vendredi suivant pour la mairie de La Possession: la rentrée scolaire s’est déroulée sans accrocs. Selon la commune, ce retour en classe "s’est déroulé dans la sérénité et la sécurité, grâce à la collaboration du corps enseignant, des agents de la ville et des parents d'élèves".Un succès dû en grande partie aux dispositifs mis en place par la ville qui a suivi le protocole sanitaire national dans le cadre de la stratégie gouvernementale de déconfinement.



Ainsi, durant la première semaine de déconfinement, les agents ont été formés au protocole sanitaire national. Des aménagements pour marquer les distances de sécurité au sol ont été réalisés à l’intérieur des établissements scolaires. Le nettoyage des salles de classe, zones de contact (poignées de porte, rambarde d'escalier, etc.) est systématique et des points de lavage et de désinfection des mains sont installés partout. Une procédure de nettoyage régulier après chaque récréation, à la fin de la pause méridienne et le soir après le départ des élèves est également en place.



En concertation avec l'Éducation nationale, un système de semaine «A et B» a été décidé afin de limiter le nombre d'élèves en même temps dans les classes. Un dialogue constant a été instauré avec les parents d’élèves pour les tenir informés. Les horaires d'entrée et de sortie sont échelonnés par classe, permettant de contrôler l'accueil des élèves. Enfin, la restauration scolaire dispose les écoliers en installant un enfant par table, séparée d'une distance d'un mètre de son voisin, directement servi par le personnel communal.



