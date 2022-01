Météo Bilan météo du mois de décembre : Un record de température à Noël et une pluviométrie contrastée

Météo France vient de publier un résumé des conditions météorologiques du mois de décembre 2021. Côté mercure, ce mois a été plus clément malgré des pics de chaleur, tandis que l’écart de pluviométrie entre l’Est et l’Ouest est toujours très marqué. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 12 Janvier 2022 à 09:43

Météo France vient de publier son résumé climatologique mensuel de décembre 2021 pour La Réunion. Un bilan qui permet de mesurer l’évolution du climat par rapport aux normales saisonnières sur l’île depuis 1981.



Concernant la pluviométrie, le mois de décembre a été marqué par une augmentation générale de 10%. Néanmoins, l’analyse attentive de cette donnée est à analyser. Ainsi, le bilan mensuel de pluviométrie dans l’Est est excédentaire de 75%. Le Sud sauvage a également connu un bond de 55% durant ce mois de décembre.



Les autres régions de l’île voient au contraire leur bilan se réduire. Ainsi, l’Ouest perd 55%, le Nord 35% et les Hauts du Sud-Ouest voit leur déficit grimper à 25%.



Les zones excédentaires doivent principalement leur bon chiffre à l’épisode pluvieux du 22 décembre. À cette occasion, 467 mm avaient été relevés dans les Hauts de Sainte-Rose et 390 mm au chemin de ceinture. Un autre épisode pluvieux le 28 a également relevé les compteurs.



Côté température, l’écart avec la moyenne 1981-2020 est de +0,8°C. Cet écart est de +0,9°C pour les températures minimales et de +0,6°C pour les températures maximales. À noter que le 25 décembre, un petit effet de Foehn, modification que subit une parcelle d'air en aval d'un relief par rapport à son état initial, a fait provoquer le record départemental de températures avec 36°C enregistré à Pont-Mathurin.



