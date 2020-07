Bilan hebdomadaire du site Bandcochon : 176 sites "cochonnés"

"L’impression dominante cette semaine est que c'est de pire en pire un peu partout". Difficile de faire une introduction plus décourageante. Dans son compte-rendu hebdomadaire, le site bandcochon.re a relevé 176 sites "cochonnés" répartis dans 14 communes.



Malheureusement, comme le rappelle le site, les villes où il y a le plus de signalements de makoterie sont celles avec le plus de chasseurs de cochons et "toutes les villes de la réunion pourraient être similaires au Tampon, à Saint-Paul ou l’Entre-Deux". Certaines villes comme Saint-Denis Saint-Louis, Saint-Pierre Saint-Benoît ou Saint-André ne sont pratiquement pas photographiées.