Bilan hebdomadaire de Band Cochon: Sept communes épinglées

A Band Cochon, 11 chasseurs ont travaillé cette semaine pour débusquer les makoteries diverses et variées dont 2 nouveaux bienvenus. Sept villes ont été épinglées et 70 déchets. Voici les commentaires et quelques photos de la chasse.



- Depuis une bonne année cette carcasse de voiture est là sur ce petit parking de la rue Bazeilles, qui est aussi un lieu de passage des écoliers qui sont à l'école de la SIDR 400 rue Jules Bertaud. Au départ, il y en avait trois (voitures), après le signalement auprès d'un élus et de la police municipale deux ont été enlevé assez rapidement (super) mais reste la troisième ???

La dingue est là, et l'été austral arrive.

Merci pour votre (notre) combat pour une Réunion propre, Cordialement.



- Déchet mis le soir, toujours pas de camera pour faire stopper ces ordure sauvage, la mairie ne fait rien...



- Dépôt de cochonneries près du temple situé dans les rochers de la plage de la ravine des sables : des bouteilles, packs de lait, cartons et sacs poubelles pleins etc...



- C'est peut être esthétique, ce pneu semble avoir été repeint pour faire joli, et servir d'obstacle pour empêcher de prendre un chemin pour faire désordre un peu plus loin



- Un peu à l'écart des zones touristique, on jette en passant, comme ça, par habitude, avec un peu de pneus pour qu'on ne s'y arrête pas trop, sinon c'est se gratter.



- Au niveau des bornes à verre près du cimetière



- Les pique niques sont interdits mais pas les BBQ



- Bouteilles à la mer ! Un classique des ravines à St Paul



- Une certaine idée de la "serveillance" à St Paul ???? #incompétence...



- Les encombrants sont passés il y a 48h…



- Bientôt disparaîtra et deviendra nid à moustiques éternel…



- Carcasse en place depuis de (trop) nombreux mois, visible sur l’image satellite