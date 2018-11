A la Une .. Bilan gendarmerie : 42 infractions relevant des conduites addictives, 26 permis retirés La gendarmerie établit le bilan du week-end, qui démontre l'importance de la campagne de la Sécurité routière "Fumer du zamal est illégal, sur la route ça peut être fatal".





94 infractions dont 93 génératrices d'accidents graves ont été constatées, 42 relevant des conduites addictives.

- 32 conduites sous-l'emprise de l'alcool dont 13 délictuelles avec le taux le plus élevé à 1.21 mgl;

- 10 conduites après usage de produits stupéfiants;

- 3 conduites sans permis ou malgré une mesure suspension;

- 1 défaut d'assurance;

- 22 dépassements de la vitesse avec interception dont trois supérieurs à 40 km/h (1 motard et deux voitures);

- 5 infractions aux règles de priorité;

- 16 usages de TPH distracteurs;

- 1 non port de casque;

- 4 non port de la ceinture



Au total 26 permis ont été retirés sur le champ.



Les gendarmes de l'Etang-Salé ont quant à eux relevé 8 infractions dont quatre attestant de comportements accidentogènes.



Le bilan de ce week-end montre toute l'importance de la campagne entamée par la Sécurité routière depuis le début de la semaine : "Fumer du zamal est illégal, sur la route ça peut être fatal". Les comportements à risques constituent 95% des accidents constatés en zone gendarmerie.

